La conductora Magaly Medina compartió imágenes del baby shower de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez. Sin embargo, la sorpresa de la noche sucedió cuando ella fue anunciada como la madrina del primer hijo de la pareja. Al dar su discurso, la figura de ATV reveló que presenció de cerca el amor entre el cantante de cumbia y la hija de Jessica Newton, pero no podía contar esos detalles en televisión debido a que los considera parte de sus amistades. “Con Cassandra he vivido su historia de amor, las hemos vividos juntos, pese a que me picaba la boca por decirlo. He tenido que callar muuuchas cosas y no soltarlas”, expresó. Video: Instagram