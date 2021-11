Christian Domínguez suele no asistir a América hoy cuando sus exparejas Isabel Acevedo y Vania Bludau aparecen en el set de televisión. Ante esto, Janet Barboza señaló la falta de compromiso del cantante de cumbia con su trabajo y aseguró que ya le han “bajado el dedo”. “Christian Domínguez no ha venido, porque, cada vez que viene, no lo termino de entender. No lo siento al 100%; en cambio, en otros programas, ahí sí lo veo que se vacila. En conclusión, le hemos bajado el dedo”, dijo la presentadora. Video: América TV.