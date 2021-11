Janet Barboza revela que conoció a Camilo: “No le di importancia”

Durante la emisión de este martes 8 de noviembre en América hoy, Janet Barboza reveló que gracias a su trabajo como locutora llegó a conocer al cantante Camilo, pero ella no tenía idea de quién era cuando se lo cruzó. “Yo quiero contarles que conozco a Camilo, yo trabajaba en una radio y él fue. Yo no sabía quién era, así que no le di mayor importancia”, dijo la conductora, quien fue troleada por Edson Dávila con un comentario. “A Camilo Sesto conocerá”, señaló Giselo, desatando las risas en el set. Video: América TV.