Gino Pesaressi revela que siente atracción por Gabriela Herrera: “No lo voy a negar”

Gino Pesaressi sorprendió con una confesión durante la transmisión en vivo de En boca de todos, espacio que tuvo como invitadas a Isabel Acevedo y Gabriela Herrera. Tula Rodríguez pidió a su compañero contar su verdad y expresó: “A ti te gusta Gabriela”. Al escuchar esto, el ex chico reality no pudo desmentirlo y aceptó que siente atracción por la talentosa bailarina. “Un poquito, no lo voy a negar. Es una chica muy sensual”, dijo frente a cámaras con un evidente nerviosismo. Luego de esto hizo su ingreso la finalista de Reinas del show y protagonizó un romántico momento con el presentador de televisión. Video: América TV