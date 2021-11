La puertorriqueña Valeria ‘Nébula’ se mostró exasperada por los continuos reclamos que hacía Patricio Parodi, en la primera fecha de la competencia entre Esto es guerra Perú vs. Guerreros Puerto Rico.

El lunes 8 de noviembre, Patricio Parodi y Valeria ‘Nébula’ protagonizaron un tenso momento durante la primera fecha de EEG vs. Guerreros Puerto Rico, cuando el peruano reclamaba un punto para su equipo. La guerrera puertorriqueña lo dejó sin palabras al decirle: “Qué es lo que quieres hacer, cuéntame. Si no hablas en tres segundos, pasamos la página”. El capitán de Esto es guerra no supo reaccionar inmediatamente y, tras un silencio incómodo, se limitó a expresar: “Como son los invitados, les vamos a regalar el punto. Gracias”. Video: EEG / América TV