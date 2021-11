Brunella Horna se presentó este martes 9 de noviembre en el programa América hoy para participar en la secuencia Mito o verdad. Durante esta dinámica, la modelo reconoció que ya no desea casarse con Richard Acuña, pues se cansó de esperar que el excongresista le pida matrimonio. “Ya no quiero; ya no me provoca… Ya pasaron cuatro años; ya esperé; ya me aburrí. Estamos bien así”, manifestó. Video: América TV.