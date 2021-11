Brunella Horna reveló en América hoy, este martes 9 de noviembre, que ya no quiere casarse con Richard Acuña. “Voy a decir la verdad, ya pasaron cuatro años, ya esperé, estamos muy bien así (...) ya no me provoca”, expresó. Al escuchar esto, la psicóloga le advirtió a la empresaria: “Algo está pasando”, le dijo sin antes recomendarle acudir a terapia. Sin embargo, la joven aclaró que su relación va bien y que no piensan en una boda. Video: América TV.