El chico reality Mario Irivarren respondió a la ola de críticas en su contra luego de que se haga viral un video en el que él aparece empujando al actor Daniel ‘Fideito’ Menacho en plena transmisión de la Teletón 2021. Según el integrante de Esto es guerra, recibir ataques de los cibernautas es un hecho intrascendente. Sin embargo, reveló que se comunicó con el artista de De vuelta al barrio para aclarar el incidente. “No me creo nada y no he perdido la humildad. Es un incidente como cualquiera”, finalizó. Video: América TV