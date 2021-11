Jamila Dahabreh revela que su expareja le fue infiel: “Estuve a punto de casarme”

La modelo Jamila Dahabreh visitó el programa Mujeres al mando. Una de las conductoras le preguntó si perdonaría una infidelidad. Ella respondió que no, pues tuvo un novio que le fue infiel a pocos días de contraer matrimonio. Contó cómo logró superar ese mal momento. “Lo he vivido y no lo he podido perdonar. Incluso, estuve a punto de casarme. Si una persona es desleal, para qué continuar. Fue muy doloroso. (...) Faltaba muy poquito (para casarme), estábamos en preparativos, tenía el anillo”, expresó. Video: Latina