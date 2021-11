Ethel Pozo tras ver el baile de Isabel Acevedo: “Quería llorar, pero ya sé que no puedo”

La reciente edición de América hoy, este 8 de noviembre, rindió homenaje a Isabel Acevedo luego de que fuera coronada como la ganadora de Reinas del show. Las conductoras del programa felicitaron la danza de Isabel al ritmo de “Cholo soy”, presentación que volvieron a ver en vivo. Ethel Pozo sorprendió al contar que pese a que las emociones la embargaron, no quiso llorar por miedo a que le lluevan las críticas como sucedió cuando lo hizo tras el ampay de Melissa Paredes. “Acabo de ver el video y quería llorar, pero ya sé que no he puedo, entonces he hecho así (respira profundo), te lo juro Isabel, me emociona muchísimo, por eso casi lloraba”, manifestó la presentadora. Video: América TV