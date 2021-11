Austin Palao regresa a El poder del amor gracias a los más de 4.000 votos del público

Austin Palao fue el invitado de lujo durante la última edición de El poder del amor. El influencer peruano se conectó con sus excompañeros a través de una videollamada para revisar el voto del público, sin imaginar que él sería uno de los más votados. Con 411 805 votos a su favor, Austin ocupó el segundo lugar de los favoritos entre los participantes del reality y el primero entre los hombres, razón suficiente para retornar a la competencia. “Estoy super sorprendido, no pensé que el público fuera quererme tanto en tan poco tiempo(...). Lo más importante creo que he conectado con la gente y eso es algo invaluable, no se compra así nomas”, manifestó el chico reality. Video: El poder del amor.