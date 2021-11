Rosita de Espinar volvió a trolear a Óscar López Arias en Noche de patas. Durante el programa especial que se realizó en el Cementerio El Ángel por el Día de los muertos, la artista folclórica le cantó al conductor un fragmento del tema “Anoche yo te pedí” que decía “Anoche yo te pedí, tú no me quisiste dar, ojalá que se te pudra y no lo vuelvas a usar” y este no pudo evitar estallar en risas. Video: Panamericana TV.