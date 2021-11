Magaly Medina furiosa con Rosángela Espinoza: No soy marioneta de los productores de EEG

Magaly Medina aseguró que no tiene vínculo alguno con la producción de Esto es guerra después de que Rosángela Espinoza deslizara que dicho reality se habría coludido con ella para vengarse. “No soy amiga de Peter Fajardo, ni de Mariana Ramírez del Villar, ni de nadie de esa producción, a mí no me interesa, yo me mantengo al margen. Yo no soy marioneta ni juguete de ningún programa de televisión (...) Soy independiente y esa independencia la he defendido por años de años”, aseveró. Video: ATV.