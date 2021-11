Juan Víctor a Sebastián Lizarzaburu: “Gracias por querer tanto a mi hija”

El piloto Juan Víctor, expareja de Andrea San Martín, participó en vivo de la edición del 5 de noviembre de Amor y fuego. Le aclaró a Gigi Mitre que no tiene fastidio alguno por la actual pareja de la madre de su hija, Sebastián Lizarzaburu. “Eventualmente este chico le agarró cariño a mi hija porque mi hija es adorable”, señaló al programa de Willax. “Gracias, Sebastián, por querer tanto a mi hija, porque es una pequeña que no tiene la culpa de nada”, expresó, dirigiéndose al ‘Hombre roca’. Aclaró también que él no actúa con despecho contra Andrea y su actual pareja. Video: Willax