La expareja de Andrea San Martín, Juan Víctor, conversó con Gigi Mitre durante Amor y fuego sobre la actual pareja de la madre de su hija. Aclaró que su fastidio no va dirigido hacia Sebastián Lizarzaburu.

El piloto Juan Víctor, expareja de Andrea San Martín, participó en vivo de la edición del 5 de noviembre de Amor y fuego. Le aclaró a Gigi Mitre que no tiene fastidio alguno por la actual pareja de la madre de su hija, Sebastián Lizarzaburu. “Eventualmente este chico le agarró cariño a mi hija porque mi hija es adorable”, señaló al programa de Willax. “Gracias, Sebastián, por querer tanto a mi hija, porque es una pequeña que no tiene la culpa de nada”, expresó, dirigiéndose al ‘Hombre roca’. Aclaró también que él no actúa con despecho contra Andrea y su actual pareja. Video: Willax