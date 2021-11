Luego de que Andrea San Martín lo acusara de no permitirle viajar al extranjero con su hija, Juan Víctor se pronunció en una entrevista para Amor y fuego. Se defendió de las críticas de la conductora y se refirió a Sebastián Lizarzaburu. “He tenido que tolerar varias cosas. Que bañe a mi hija está fuera de lugar, es una manera de limpiarle la cara a ese señor. No es la manera. Si quiere hacer las cosas bien que lo haga. Que no fuerce las cosas. (...) Le pedí que no siga exponiendo a mi hija, pero ella me dijo que es mi percepción”, expresó Juan Víctor. Video: Amor y fuego