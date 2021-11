El conductor de América hoy Edson Dávila, mejor conocido como ‘Giselo’, realizó un reclamo público luego de tener que portar el vestuario del zorro ‘Run run’ en la edición de este 5 de noviembre en América hoy. Esto no habría sido del agrado del presentador, por lo que decidió emitir una queja hacia Gisela Valcárcel a través de sus historias de Instagram. “ De verdad, señora Gisela, no me merezco esto. ¿Cómo voy a estar así?”. Los sábados de abejita estoy que me asfixio y hoy día también. Por favor, haga algo ”, expresó la singular figura de televisión en sus redes sociales. VIDEO: Instagram