Diana Sánchez se encuentra en el extranjero cuidando a su pareja, Dan Guido, quien padece de leucemia hace algunos días. Es por esta razón que la ex chica reality no pudo estar al lado de su papá el día de su cumpleaños número 70. Ante ello, publicó varios videos en su cuenta de Instagram donde demuestra lo triste que se encuentra. “Hoy es el cumpleaños de mi papá número 70 y, aunque es difícil estar lejos de mi familia, a la vez también cada día me pongo a pensar cada cosa, cada detalle, cada momento, y aprecio más la familia que tengo (...) El día de hoy mi papá está de cumpleaños, no pude estar a su lado , pero incluso estuve llorando recordando todas las cosas que hemos pasado y lo buen papá que es... Nuestros papás son los mejores”, comentó muy sentida. Video: @dianasanchezpalomino04.