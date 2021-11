La señora Miriam, quien hasta hace poco fue la nana de la hija de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, declaró para las cámaras de Amor y fuego y reveló detalles del vínculo que tenían días antes del ampay. Luego de hablar de las consecuencias que tuvieron las imágenes en el matrimonio, la niñera se quebró durante la entrevista y con lágrimas en los ojos expresó cuánto extraña a la hija de la conductora y el futbolista, quien tiene solo 4 años. Del mismo modo lamentó que la pequeña esté pasando por una situación tan difícil y pagando por los errores de sus padres. “La extraño mucho, ella lo sabe. A mí me gustaría que Mía vuelva (al departamento del popular ‘Gato’) y que ellos se arreglen porque esa niña no tiene por qué sufrir. No tiene por qué estar allá y acá”, dijo. Video: Willax.