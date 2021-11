Maju Mantilla a Brunella Horna: “Una te da la mano y tú te vas hasta el codo”

Brunella Horna estuvo presente en la edición del 4 de noviembre de América hoy. Durante un segmento con Marianita, la modelo se animó a mostrar unos pasos de baile. “Acá somos la carne fresca del programa”, le dijo Brunella a Marianita, pidiendo que no la haga “pasar vergüenza” por no saber bailar. “Una te la da la mano y tú te vas hasta el codo”, respondió juguetonamente Maju Mantilla. Tula Rodríguez también fue parte de la dinámica, diciendo que “la gente joven no tiene experiencia”. Video: América TV.