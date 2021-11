La modelo Rosángela Espinoza no se durmió en sus laureles luego de su polémica eliminación de Esto es guerra. La ex chica reality, quien dejó en claro que no volverá al programa de América TV, anunció a través de Instagram que es la nueva imagen de la cadena Telemundo. “El que la sigue la consigue”, manifestó la influencer desde sus historias, donde se le ve en las instalaciones de la casa televisora. Video: Rosángela Espinoza/Instagram.