Durante su habitual conducción, Rebeca Escribens dio a entender esta mañana que la modelo de Esto es guerra, Angie Arizaga, efectivamente se encuentra embarazada, y que no es solo una ficción como se mostró en la serie La academia. “Ya anímate pues, ya cuéntanos, (yo creo que sí), ojo de loca no se equivoca, yo creo que tiene ya un par de semanitas, pero no tendríamos por qué develarlos, es algo tuyo, y tú sabrás cuándo decirnos que, en efecto, estás embarazada”, sostuvo la presentadora. Video: América TV.