Jonathan Maicelo contó indignado, esta mañana en Mujeres la mando, la falta de respuesta por parte de la Policía para encontrar a los delincuentes que dejaron una granada en su local de San Juan de Lurigancho. Esta situación ha obligado al luchador a utilizar sus recursos para hacer justicia con sus propias manos. “Lo estoy haciendo por mi cuenta, porque yo soy de un barrio bastante... ya saben, ‘bonito’, y tengo muchos contactos, he visitado prisiones también. Por ese lado me estoy moviendo, por el ‘lado oscuro’. La Policía, hasta el momento, no me da respuesta, tengo que yo mismo hacer mis cosas, yo mismo tener que armarme tal vez”, sostuvo el boxeador. Video: Latina