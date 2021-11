Bettina Oneto ofreció una entrevista para Vida y Milagros (programa conducido por Milagros Leiva), en la que se mostró muy mortificada al recordar que, en más de una ocasión, la han tildado de loca y drogadicta. “Piensan que soy drogadicta… me lo dicen, lo escriben y me da vergüenza, porque en algún momento de mi vida he hecho cosas locas… Ya crecí, no se puede ser vieja y sabia sin haber sido loca y joven”, manifestó la popular actriz peruana.