Rodrigo Cuba publicó en Instagram la carta de conciliación de Melissa Paredes, donde la modelo exigía la manutención total de la pequeña. Tras la ola de comentarios, el post desapareció. Ante esto, el padre del futbolista explicó que su hijo no eliminó la publicación. “Pusieron un poco de tela de juicio el tema de Instagram. (La red social) lo ha bajado porque dice que no cumple sus normas porque se publicó el convenio en el que se evidencia cuál es la actitud de la parte contraria de decir una cosa de una conciliación que yo diría no es conciliación porque ella quiere que todo lo pague”, comentó Jorge Cuba. Video: Willax.