Nicola Porcella revela que lloró al enterarse del ‘embarazo’ de Angie Arizaga en La academia

La presencia de Nicola Porcella en La academia de Esto es guerra sorprendió a Angie Arizaga y Jota Benz. En el último episodio, este martes 2 de noviembre, el chico reality pidió hablar a solas con la pareja. En ese momento, les dijo que lloró al enterarse de la noticia del ‘embarazo’ de la chica reality y que estaba feliz por los dos. “Angie, tú sabes lo importante que fuiste. Quiero que sepan la reacción que tuve cuando me enteré que iban a ser papás. Al comienzo, lloré y después me reí, me alegré, me puse feliz por ustedes dos, porque sé que cada persona que ha pasado por nuestras vidas lo hacen por algo y decirle a ese bebé que viene en camino que van a tener a los mejores padres”. VIDEO: América TV