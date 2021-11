Melissa Paredes exige a Rodrigo Cuba que le devuelva los 10.000 dólares que le regaló

Patricia Simons, abogada de Melissa Paredes, conversó con Magaly Medina y señaló que su clienta está pidiendo una fuerte suma de dinero que le regaló a Rodrigo Cuba cuando eran pareja. La letrada aseguró que la modelo no cuenta con los ingresos suficientes para solventar las necesidades de su hija al quedarse sin trabajo tras el ampay que protagonizó. “Le estaba pidiendo los 10.000 dólares que le regaló, hoy día ella le dice: ‘Por favor, devuélvelos, porque no tengo trabajo, no tengo paga, ¿cómo voy a mantener a tu hija?’”, dijo en Magaly TV, la firme. Video: ATV.