Janet Barboza explicó en América hoy el por qué de la frialdad de su pareja cuando se reencontraron

El popular ‘Giselo’ criticó a la pareja de Janet Barboza durante el programa de América hoy. Dejó entrever que la habría recibido con un frío “Hola” en su viaje de reencuentro al no verse por tres meses. Sin embargo, la empresaria aseguró que esto se debió a que a su novio no le gustan las cámaras. “Miguel es un hombre tímido”, dijo y precisó que su relación no es perfecta, pero que hay amor de sobra. “No vivimos en el paraíso, tenemos problemas pero cuando no estamos de acuerdo tomamos nuestro espacio” . Video: América TV