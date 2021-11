La abogada de Melissa Paredes aseguró que la actriz quedó en suspensión perfecta de labores en América hoy, motivo por el cual, no recibe un sueldo. Janet Barboza le advirtió a su colega y a su defensora que tengan cuidado al dar una información. Además, anunció que GV Producciones emitirá un comunicado al respecto. “En un programa de televisión se han dicho muchas cosas que no se ajustan a la verdad, y por supuesto me estoy refiriendo a nuestra compañera Melissa Paredes. (...) Tengamos cuidado cuando permitimos que un profesional sea nuestra voz y dice cosas que no se ajustan a la verdad. (...) Cuando la verdad sale a la luz, puedes quedar como mentirosa”, expresó. Video: América TV