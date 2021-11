Janet Barboza a Ethel Pozo por hablar de su relación: “A este paso te vas a quedar sola y sin amigas”

El último viernes 29 de octubre, Janet Barboza no estuvo presente en América hoy por visitar a su pareja, Miguel Bayona, en Miami. No obstante, la conductora se mostró incómoda este martes 2 de noviembre por las críticas de Ethel Pozo y Edson Dávila por el supuesta falta de afecto por parte del empresario. La presentadora le advirtió que se podría quedar sola por sus comentarios. “Ethel, a este paso te vas a quedar sola. No solo sin amigas, sino también sin compañeras, sola en el desierto”, dijo. Video: América TV.