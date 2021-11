Diana Sánchez se enteró en Reinas del show que su novio era trasladado de emergencia

La exchica reality Diana Sánchez se enteró en pleno programa de Reinas del show que su novio Dan Guido era trasladado de emergencia tras padecer leucemia. La bailarina brasileña Brenda Carvalho contó cómo fue la reacción de su compañera al recibir la triste noticia. Confesó que fue ella quien le aconsejó que deje la competencia y que acompañe a su pareja en ese difícil momento. “Le dije ‘amiga, terminamos y hablamos’. Yo me fui, pero ella no aguantó, porque todo el problema lo estaba viviendo detrás de su celular. (A su novio) Lo estaban llevando a emergencias, ella lo acompañaba y estaba vestida como nosotras. Ella demostró fortaleza y equilibrio. Me dijo ‘¿qué harías tú?’, yo le dije ‘yo dejo todo y me voy’”, expresó. Video: América TV