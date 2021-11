Magaly Medina presentó las pruebas de ADN que revelarían que no existe relación cosanguínea entre la hija de Rosa Valiente, ex pareja de Antonio Cartagena, y la otra niña del cantante.

Todo indicaría que Antonio Cartagena no es el padre de la hija de Rosa Valiente. En este programa de Magaly TV, la firme se presentaron Vanessa Tenorio y Rosa Valiente, ex parejas del cantante que vienen luchando para conseguir que él se haga responsable de su labor paterna, para abrir el sobre que determinaría si las hijas de ambas son medias hermanas de parte de papá. Sin embargo, Magaly Medina cuando abrió el sobre, quedó estupefacta pues los resultados indicaron que no existe relación cosanguínea entre las niñas. Inmediatamente, el abogado de Rosa ingresó al set y refutó las pruebas: “Magaly quiero precisar que esa prueba no es prueba para el juicio. Nosotros vamos a pedir que se haga otra prueba” , sentenció. Rosa Valiente, quien se mostró indignada en todo momento, aclaró que van a esperar la prueba judicial. Asimismo, el asesor legal reiteró que el artista es el padre de la niña: “Que le quede claro al señor que la niña es su hija ante las leyes peruanas y ante todo órgano judicial” .