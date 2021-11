Valeria Piazza revela que fue convocada para Reinas del show: “Hubiera hecho el ridículo”

Este lunes 1 de noviembre, Valeria Piazza contó que la convocaron para participar en la segunda temporada de Reinas del show e ironizó sobre ello con un curioso comentario. “A mí me llamaron, pero justo me iba de viaje. Las cosas pasan por algo, eso ha sido el destino porque yo con ellas hubiera hecho el ridículo, me hubiera lesionado, hubiera sido la primera eliminada, ni por pena me pasaban”, dijo entre risas la conductora de América Espectáculos. Video: América TV