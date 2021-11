Natalie Vértiz aconseja a Melissa Paredes y al ‘Gato’ Cuba: “No sean la comidilla de los medios”

La conductora Natalie Vértiz habló sobre la polémica separación de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. Ella le recomendó a la expareja a que tome una buena decisión por el bien de su hija y le pidió a la actriz que no aparezca en TV para evitar mayores especulaciones. “Creo que seguir alargando esto, seguir declarando o salir en televisión a hablar es bastante lamentable porque hay una bebé de por medio. Lo mejor es no seguir enfrentándose y llegar a un acuerdo... Esperemos que puedan solucionar sus problemas y que esto no sea la comidilla de los medios”, dijo la modelo. Video: América TV