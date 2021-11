Melissa Paredes graba a Rodrigo ‘Gato’ Cuba siguiéndola en su auto y abogada denuncia acoso

En el último programa de Magaly Medina, este lunes 1 de noviembre, la abogada de Melissa Paredes dio una entrevista exclusiva para mostrar pruebas que desmentirían a Rodrigo Cuba. Lo que más llamó la atención de la conductora es que a pesar de que la modelo ya no vive con su aún esposo, el futbolista la sigue en su vehículo. “La está siguiendo ¿El ‘Gato’ la espera fuera de la casa?, ¿La vigila él mismo?, ¿Por qué ella no denuncia el acoso?” preguntó la presentadora de televisión. Ante ello, la letrada respondió. “Se lo he dicho, denuncia el acoso. Ella no desea eso porque quiere llegar a un acuerdo con él y no quiere hacer más grande las cosas”, reveló. VIDEO: ATV