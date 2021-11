Laura Spoya a Magaly Medina tras revelar su segundo embarazo: “Te me adelantaste, querida”

Magaly Medina tuvo un enlace en vivo con Laura Spoya este lunes 1 de noviembre, donde a manera de broma la modelo le reclamó a la conductora sobre el anuncio de su segundo embarazo, a lo que la presentadora de espectáculos dijo: “Se me fue, se me ‘chispoteó’. Ella lo quería tener guardadito”. Argumentó que no podían hacer nada debido a que el programa del pasado viernes 29 de octubre fue grabado. “Te pasaste, Magaly. (…) Cualquiera me avisa con anticipación. Ese mismo día me hice la prueba estructural y todo estaba bien. Como ya me lo había hecho ya lo iba a anunciar, pero te me adelantaste, querida”, expresó la influencer. Asimismo, contó que aún no se encuentra bien. “Sigo medio fatal todavía. He estado muy hater. Como que me caen mal las comidas, pero también la gente”, mencionó en medio de carcajadas.