Mayrely Caballero, de 15 años, fue la participante de La voz kids que conmovió al jurado, en especial a la artista Eva Ayllón, al revelar que fue minimizada por personas que no confiaban en su talento vocal. Inmediatamente, la cantante criolla contó una anécdota de cuando empezó su carrera artística. “Yo era la negrita que no tenía zapatos, que tenía que ponerle bastante papel a la suela porque tenía huecos. Yo era la negrita (a la que le decían): ‘Señorita, usted no puede continuar en este local porque usted no tiene ropa. Canta muy bonito, pero no tiene ropa’. Y yo seguía así. Me botaban de un lado, me botaban del otro, y entre tanta gente mira donde estoy”, comentó la entrenadora de La voz kids. Video: Latina