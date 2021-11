Alejandra Baigorria aparece en Esto es guerra luego de ser operada del tendón de Aquiles

El sábado 30 de octubre, Alejandra Baigorria fue sometida a una cirugía luego de que su tendón de Aquiles se rompió por completo. “No saben cómo he sufrido. He temblado del dolor, hasta casi me desmayo… Muriendo de dolor, les juro que nunca había tenido un dolor tan fuerte”, contó a través de diversas historias en sus redes sociales. Sin embargo, tras ser dada de alta, la empresaria se mostró compitiendo durante el programa de Esto es guerra de este lunes 1 de noviembre. Video: América TV