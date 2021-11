Durante un concierto en Hollywood Bowl, Adam Levine se encontraba cantando “Sunday Morning” cuando, de pronto, una fan se coló al escenario y lo abrazó por detrás. Acto seguido, el vocalista de Maroon 5 se mostró molesto e hizo una mueca de desagrado, acción que fue criticada por muchos de sus fanáticos. Ahora, el cantante ha respondido por sus redes sociales tras la difusión del video en TikTok. “Siempre he sido alguien que respeta y ama a los fans, sin ellos no tenemos trabajo y lo digo todo el tiempo. Que cualquiera piense que yo creo que nuestros seguidores son menos que nosotros, hace que mi estómago se revuelva ; no es quien soy. Necesito que ustedes lo sepan. Estaba desprevenido, y cuando estás así, tienes que sacudirte y seguir adelante. Estaba haciendo mi trabajo. Necesito que sepan lo que mi corazón siente”, expresó en Instagram. Video: Adam Levine.