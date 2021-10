Reinas del show: Yolanda Medina fue eliminada en la semifinal de la competencia de baile

Yolanda Medina se despidió con lágrimas en los ojos del programa Reinas del show, este sábado 30 de octubre. En la semifinal del reality de baile la cantante se enfrentó a Vania Bludau. Ambas tuvieron que llevar sus propios refuerzos para que les ayuden a salir de sentencia. Lamentablemente, la líder de Alma Bella no superó las expectativas del público, ya que fueron ellos quienes tenían que votar por medio de mensajes de texto por su favorita. “Gracias por la oportunidad de estar en esta pista. Me voy tranquila, me voy contenta porque siento haberlo dado aquí en la pista”, expresó. Tras ello, Tilsa Lozano aseguró: “Para mí, has sido la artista revelación de la temporada”, finalizó.