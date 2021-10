Yahaira Plasencia sobre el bailarín Anthony Aranda: “Los temas personales no me interesan”

El programa de Amor y fuego le preguntó a la salsera Yahaira Plasencia sobre la polémica en la que se encuentra Anthony Aranda. Ante ello, la cantante peruana evitó hablar del tema personal del bailarín y dijo que ello no le compete. “Anthony no pertenece a mi staff ahorita, él pertenece a mi staff desde inicios de agosto de este año. Los temas personales de terceras persona no me competen, no me interesan. Mi equipo de trabajo contrata a los bailarines, al elenco y eso es todo, punto. No tengo nada que ver ahí”, sostuvo. Video: Willax TV.