Melissa Paredes se enlazó este 29 de octubre con América hoy para pronunciarse luego de ser denunciada por su aún esposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba por abandono de hogar. La actriz explicó que no vivía en un ambiente saludable, pues la conductora contó que habría vivido maltrato psicológico. De ese modo, aseguró que decidió llevarse a su pequeña para no dañar su salud mental y tenerla a salvo. “Mi hija está a salvo aquí, está conmigo. yo creo que estar en un hogar disfuncional, donde hay un maltrato psicológico donde hay gritos, donde hay peleas, no es algo sano para mi hija”. Video: América TV