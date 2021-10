Melissa Paredes sobre Rodrigo ‘Gato’ Cuba: “Le gusta el papel de víctima”

Melissa Paredes reapareció en América hoy acompañada de su abogada para dar su versión de los hechos, luego de ser denunciada por Rodrigo ‘Gato’ Cuba por abandono de hogar. En la comunicación volvió a recalcar que había acordado la separación con el futbolista y que visitarían a un terapeuta para poder realizar una transición paulatina por el bien de su menor hija. “Creo que le gusta el papel de víctima. Nosotros habíamos quedado en ir con ayuda psicológica como padres para que la separación para Mía se sana y no como lo que se está dando ahora. Él está incumpliendo en todo, no quiso la ayuda psicológica. No le importa realmente su hija, solo quería tenerme en la casa”, dijo frente a cámaras. Video: América TV.