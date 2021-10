En declaraciones a América hoy, Melissa Paredes dijo que no dará restricciones a Rodrigo Cuba, pese a la denuncia por abandono interpuesta por el futbolista.

Melissa Paredes reapareció en televisión para contar su versión, tras la denuncia que Rodrigo Cuba le interpuso por abandono de hogar. Según contó la actriz, pese al conflicto legal que mantienen, no restringirá al futbolista que vea a su hija. “Está conmigo y está tranquila. Ayer vino su padre, como se debe. No le voy a prohibir que su padre la vea. No fue mi intención (dejar la casa donde vivía)”, señaló. Video: América TV.