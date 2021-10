¡Fuertes declaraciones! La actriz Melissa Paredes se unió este viernes mediante un enlace en vivo con el programa América hoy, y conversó con Ethel Pozo para contar su versión sobre la denuncia que le interpuso Rodrigo ‘Gato’ Cuba por abandono de hogar. La modelo sorprendió al sostener que el futbolista no acepta que ya no estén juntos, aunque ya se lo haya repetido en varias ocasiones. “No acepta que yo ya no era su esposa, ya no era su mujer, ya no estamos juntos, está obsesionado conmigo. Yo después del ampay le dije: ‘Rodrigo entiende yo no voy a volver contigo... Terminamos, ahora hay un ampay y ¿aún así quieres continuar conmigo?’ No puedo, no quiero, pero él no me escucha . Yo no existo, para él lo que yo piense y sienta como mujer no vale”, expresó aturdida. Video: América hoy.