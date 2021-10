Melissa Paredes afirma que Rodrigo ‘Gato’ Cuba le advirtió: “Cuídate que no te vayan ampayar”

La conductora Melissa Paredes se enlazó en una entrevista en vivo para América hoy, donde habló sobre su separación de Rodrigo ‘Gato’ Cuba. En un momento, aseguró que el futbolista le advirtió que se cuidará de ser protagonista de un ampay, debido a que ambos le habían puesto fin a su matrimonio. Además, se mostró indignada al hablar sobre la denuncia por abandono de hogar, que él le interpuso. “Yo acordé con él que esta separación no se iba a dar así, porque él me dijo ‘cuídate que no te vayan ampayar’. Pero después cambió totalmente. (...) Ahora está haciendo esta bajeza para castigarme. Así compre a todo el Perú, voy a pelear por mi hija”, expresó. Video: América TV