Magaly Medina a Diego Val por despotricar su programa: “No le has ganado nada a nadie”

La conductora Magaly Medina le respondió en su programa del miércoles 27 al actor Diego Val, luego de que este se mostrara irrespetuoso con uno de sus reporteros al ser abordado y despotricara contra su programa de farándula. “Es bien maleducado, insultante. Diego Val, nosotros no mentimos, sabemos porque eres famosillo. No le has ganado a nadie. Dice que es un programa de porquería, pero no es así cuando se le permite cantar acá y se presenta”, señaló la figura de ATV. Video: ATV