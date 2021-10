Esto es guerra: Paloma Fiuza celebra su clasificación para enfrentar a EEG Puerto Rico

En la edición de este jueves 28 de octubre, Paloma Fiusa logró convertirse en la nueva clasificada al equipo de Esto es guerra que enfrentará a Guerreros Puerto Rico el próximo 8 de noviembre. La modelo brasileña agradeció la confianza de sus compañeros, ya que tiene una lesión en el tobillo. “Para mí ha sido muy difícil porque no me gusta estar lesionada. Creo que he estado bastante tiempo sentada y cuando compito siento que estoy muy lenta, estoy en terapia para recuperarme de mi lesión en el tobillo”, expresó Paloma Fiuzza. VIDEO: América TV