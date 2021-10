La Voz Kids continúa mostrando el talento de los más jóvenes y en la emisión del 26 de octubre se presentó un niño que llegó a las audiciones a ciegas por un motivo muy especial. Patrick Johao viajó desde Catacaos para pasar por el casting del programa gracias al apoyo incondicional de su tío, quien lamentablemente falleció debido al coronavirus. El cantante no dudó en homenajearlo y le dedicó su participación. “Él siempre estaba atento a todos los concursos y me preguntaba si quería ir. Siempre me apoyaba y me daba ánimos, es por eso que quiero demostrar mi talento y dedicarle esta audición a mi tío”, dijo frente a cámaras. Video: Latina