En la última edición de Esto es guerra, Allison Pastor aseguró sentirse indispuesta para competir debido a que presentaba dolor en las rodillas y el dedo gordo del pie, por lo que Korina Rivadeneira se pronunció fastidiada por lo que acaba de escuchar. “Buenas, Paloma está lesionada de los tobillos, yo de las rodillas y la cervical y me duele horrible cada vez que camino. S iempre tenemos algo pero hay que competir nomás ” dijo la modelo. A lo que Allison le respondió con evidente incomodidad: “Tú ayer no viniste y no puedes hablar porque no hiciste el circuito. Tú no sabes ya que no entrenas máquina, no haces deporte y no haces nada ”. Tras ello, Allison le sacó en cara a Korina que siempre la vence en las competencias. VIDEO: Esto es guerra